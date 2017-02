Une visite ministérielle qui commence sous la pluie

PAPEETE, le 17 février 2017. La ministre des Outre-mer Ericka Bareigts est arrivée ce vendredi matin au fenua. Avant de se rendre à la cellule de crise au haut-commissariat, elle a procédé à un dépôt de gerbe au monument aux morts.



Elle est allée en fin de matinée dans la commune de Pirae, qui avait été très touchée par les fortes pluies de janvier. Ce midi, elle déjeunera avec des familles sinistrées

.

Vendredi après-midi, elle s'entretiendra avec le président du Pays, puis avec Winiki Sage, le président du Conseil économique, social et culturel.



Samedi matin, elle assistera à la cérémonie d’ordination de Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau avant de se rendre à Moorea pour rencontrer les membres du conseil municipal de l'île sœur.

La journée de lundi sera placée sous le thème des "transitions énergétiques et numériques". La ministre des Outre-mer visitera des sites de la société de Transport d’Energie électrique en Polynésie. Les travaux pour le projet de bouclage du réseau électrique haute tensions de la côte Est lui seront présentés. Ericka Bareigts se rendra ensuite dans la vallée de la Papeno'o afin d'avoir une présentation des travaux financés par le Fonds Exceptionnel d’Investissement, les équipements hydroélectriques de la vallée.

Elle visitera ensuite le data center de Tahiti Nui Telecom, à Papeno'o.

Lundi après-midi, elle visitera le foyer d’accueil La Samaritaine. Elle y rencontrera des responsables d’associations et de services du Pays qui aident les femmes en difficulté.



Mardi pour son dernier jour de déplacement, elle se rendra à Ahe. Elle visitera une ferme perlière, la centrale hybride ainsi que le site qui accueillera la future école-abri de survie. Elle repartira mercredi matin pour Paris.