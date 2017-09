Une visite ministérielle pour préparer les Assises de l'Outre-mer

PAPEETE, le 13 septembre 2017 - Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire est arrivé lundi au fenua. Il a rencontré les autorités du Pays et de l'Etat ce mardi. Principaux sujets à l'ordre du jour : l'écologie, la transition énergétique et les moyens du territoire pour faire face aux cyclones.



C'est au pas de course que Sébastien Lecornu enchaîne les visites au fenua. Arrivé lundi soir en Polynésie française, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique était sur le pied de guerre dès ce mardi matin pour rencontrer les autorités locales. Pendant plus d'une heure, il s'est entretenu avec Edouard Fritch sur différents sujets. "Cette visite se passe bien évidemment dans un cadre qui est lié aux Assises de l'Outre-mer. Un moment important pour le gouvernement et l'Etat français, qui a été promis par Emmanuel Macron, donc je souhaite prendre mon temps avec les différents experts politiques et administratifs de l'archipel" , a commenté Sébastien Lecornu, à la fin de son entrevue avec Edouard Fritch.



L'organisation des Assises des outre-mer était une promesse du candidat Macron. Elles devraient débuter à la fin du mois de septembre. La phase de consultation devra être terminée début 2018 et la synthèse des travaux, elle, au milieu de cette même année. Cet événement a pour objectif de redonner la parole à ceux qui l'ont perdu.



C'est dans ce cadre que le président du Pays en a profité pour évoquer les différents problèmes auxquels sont confrontés les Polynésiens. "Pollution et eau potable coûtent cher à la collectivité et donc aux contribuables et pourraient bénéficier d'un financement de l'Etat et de fonds européens", a précisé le président du Pays.