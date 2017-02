Une soirée "Vegas" en soutien aux sinistrés vendredi

PIRAE, le 27 février 2017 - Roulette, Black Jack, poker… À l'occasion du Salon de la femme, le Lions Club Papeete organise vendredi une grande soirée "Vegas" au Tahiti Pearl Beach, à partir de 19 heures. Tous les bénéfices seront entièrement dédiés au rééquipement de sinistrés du 22 janvier dernier.





Participation :

- 15 000 Fcfp/personne : comprenant 1 sac de jetons pour une valeur fictive de 20 000 Lions et un bon pour une assiette de tapas,

- 25 000 Fcfp/couple : comprenant 1 sac de jetons d’une valeur fictive de 40 000 Lions et deux bons pour des assiettes de tapas.



Déroulement de la soirée :

- 19 heures : accueil et ouverture de la banque Lions

- 19h30 : lancement de la soirée Vegas (roulette, Black Jack, poker…)

- 23h15 : clôture des jeux

- 23h30 : début des enchères pour dix très beaux lots, avec vos gains en jetons Lions

- 0h15 : fin de la soirée avec tirage au sort de cinq très beaux lots



Tenue aérée / Places limitées

Réponse souhaitée avant le mercredi 1er mars.

Renseignements et réservations au 40 53 37 00 / ou Lions Club au 87 77 69 83

E-mail : dbtahiti@mail.pf / pdg@atlas-finances.ca