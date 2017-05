Une semaine pour parler de l’Europe et mieux la comprendre

PAPEETE, le 10 mai 2017 - En Polynésie française, l’Europe reste une institution mal connue. Pourtant, le territoire est membre de l’Europe. Il faut savoir qu’à ce titre, l’Europe participe aux financements de projets liés à l’environnement, le tourisme… chez nous. Une semaine de l’Europe est organisée du 9 au 14 mai, l’occasion d’y voir plus clair sur l’institution.



Il y a aujourd’hui 27 États membres dans l’Union européenne. Cela correspond à 508 millions d’habitants, dont les Polynésiens. L’Europe est loin de chez nous, ce qui explique en partie pourquoi elle est mal connue. Pour faire connaître l’institution des films vont être diffusés sur TNTV et Polynésie 1ère cette semaine. Des restaurants vont aussi participer à la manifestions en proposant des plats typiques des pays membres.



On parle d’Europe, mais il s’agit en fait de l’Union européenne. Cr l’Europe au sens stricte du terme est un continent. L’Union européenne est une organisation qui a un drapeau et un hymne, l’Ode à la joie (symphonie numéro 9) de Beethoven. Elle est composée de pays européens qui travaillent ensemble sur des questions politiques et économiques. Sur les 27 pays membres, 18 ont adopté une monnaie commune : l’euro.



Il était une fois…



L’Union européenne est née le 7 février 1992 avec douze pays. Un traité a officialisé cette naissance, le traité de Maastricht. Au fil des ans, l’Union européenne s’est agrandie, des pays ont demandé à l’intégrer. Elle a compté jusqu’à 28 États membres jusqu’au Brexit qui est en fait le départ de la Grande-Bretagne. Ce départ a été réclamé par les habitants via un referendum le 23 juin 2016, il est en cours de réalisation. C’est le premier pays à quitter l’Union européenne, il y a donc de nombreuses questions réglementaires à régler.



Maintenir la paix en Europe



En Europe, de très nombreuses guerres se sont succédé. La Première guerre mondiale notamment a fait 9 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale, 60 millions. Cela a coûté très cher aux belligérants (c’est-à-dire pays en état de guerre).



La France et l’Allemagne, engagés dans les deux grandes guerres ont cherché un moyen d’installer la paix durablement, la prospérité, la démocratie et la solidarité entre les peuples d’Europe. Des personnes comme Jean Monnet, Robert Schuman Pau-Henri Spaak ou Konrad Adenauer, baptisés les pères fondateurs de l’Europe, ont fait plus que tout autre.



Ils ont lancé et soutenu la construction européenne. En 1949, les partisans de la construction d’une Europe unie ont fondé le Conseil de l’Europe (1949). En 1950, c’est la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca) qui a vu le jour. Il y avait alors six pays : la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l’Allemagne et l’Italie. En 1957, le Traité de Rome met en place la Communauté économique européenne. Enfin, c’est au tour du Traité de Maastricht.