Une semaine du microcrédit pour encourager les porteurs de projets

PAPEETE, le 30 janvier 2017 - Depuis aujourd'hui et jusqu'au 3 février prochain, bénévoles et salariés de l'ADIE se mobilisent pour faire découvrir l'association et ses actions. Objectif : donner naissance à des porteurs de projets.



Il y a les créateurs de vêtements, les acteurs du secteur primaire ou encore, des fabricants de jus de fruits. En ce lundi matin, la place Pouvana'a, face à l'assemblée de la Polynésie française, a revêtu les couleurs bleu et blanche de l'Adie. Un soleil radieux accompagne la cérémonie d'ouverture de la semaine du microcrédit. Sur la scène formée autour de la stèle, se succèdent un à un les différents porteurs de projets que l'Adie a accompagné ou aide encore. Parmi eux : Vetea Chang. Entrepreneur, il s'est lancé récemment dans la fabrication de jus de fruits frais. "Ce sont des légumes ou des fruits locaux et importés. Dans les jus, il n'y a que ça, pas d'additifs, pas d'eau ou de glaçon, rien que des fruits" , déclare l'entrepreneur en expliquant son activité.



Comme lui, plusieurs "anciens" bénéficiaires de l'Adie sont venus soutenir à leur tour l'association. Ils diffusent explications et conseils à ceux venus chercher des réponses à leur questionnement. C'est le cas de Laurent Vicart. L'auto-entrepreneur a lancé sa marque de vêtements il y a bientôt deux ans. Venu présenter les créations, il joue aussi le jeu des questions/réponses. "L'Adie m'a aidé dans le financement de ma boutique. J'avais tout autofinancé mais il me manquait quelques installations pour ma boutique. Les banques m'ont refusé les prêts, car je venais de commencer, et donc, un ami m'a parlé de l'Adie. Ils m'ont prêté 500 000 francs et je leur en rembourse un peu tous les mois" , explique le créateur de Fete vous plaisir.