Une semaine d'immersion dans le reo tahiti

Pendant les vacances scolaires, du 13 au 17 février, la Maison de la culture propose aux enfants de 7 à 11 ans une immersion culturelle et linguistique.



La Maison de la culture propose une nouvelle formule pour les ateliers de vacances : une semaine spéciale d’immersion dans la langue tahitienne autour de trois ateliers et avec l’accompagnement d’un animateur bilingue, pour aider les enfants en tahitien… L’établissement a souhaité valoriser le reo tahiti en proposant aux enfants de découvrir un pan de leur culture au travers des activités proposées mais aussi d’apprendre les bases du reo tahiti…

Ces ateliers ont un rôle de découverte, et afin d’accompagner les enfants qui parlent peu ou pas tahitien, c’est Mickey Spitz qui a été choisi comme animateur. Il aura le rôle d’accompagner aussi bien les enfants que les intervenants, et fera le lien entre les deux langues afin que tout le monde s’y retrouve.



Ainsi à la fin de la semaine, chacun partira avec un carnet de vocabulaire et saura se présenter et dire ce qu’il a fait en reo tahiti. Les ateliers sont ouverts aux enfants de 7 à 11 ans. Ils auront lieu du 13 au 17 février. Voici le programme :



Percussions traditionnelles

Poerani Ebb a suivi le cursus du Conservatoire artistique de Polynésie française en formation Arts traditionnels. Elle propose également des ateliers de percussions dans le secteur du tourisme ainsi que dans des programmes de formation « culture polynésienne ». Elle est par ailleurs enseignante et allie ainsi sa passion des arts traditionnels à la pédagogie.

Cet atelier, de 8h30 à 9h30, permettra aux participants de reconnaître les morceaux de base ; jouer aux différents instruments qui composent un groupe et d'interagir musicalement avec les autres éléments du groupe.



Traditions et culture

A travers l’écriture, le récit, la lecture, le dessin, le chant, etc… les enfants seront amenés à redécouvrir leur environnement culturel issu de la tradition. De 9h45 à 10h45, Libor Prokop les amènera à redécouvrir la fondation du monde, le mythe de la création ; et notamment celui issu de Taaroa avec Rumia, l’œuf primordial, le Pö en tant qu’Espace originel d’où découlent tous les mondes, le Ciel avec les Etoiles, la Lune et le Soleil.



'Ori Tahiti

De 11 heures à midi, Taiana Mahinui et Hugues Oopa apprendront aux enfants les bases de la danse traditionnelle au travers des pas, de la gestuelle et de la langue. De la position des mains aux différents mouvements du corps, ils leur transmettront leur passion et le plaisir de faire du 'ori Tahiti.