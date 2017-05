Une propriété de Sydney vendue au prix record de 51 millions d'euros

Sydney, Australie | AFP | lundi 30/04/2017 - Le milliardaire australien Scott Farquhar a acheté une propriété de Sydney 75 millions de dollars australiens (51 millions d'euros), un nouveau record pour l'immobilier résidentiel en Australie, rapporte lundi Fairfax Media.



Située dans le quartier très huppé de Point Piper, sur la Baie de Sydney, la villa nommée "Elaine", batie en 1863, a été cédée au cofondateur de la start-up Atlassian, spécialisée dans les logiciels, par John Brehmer Fairfax.

Cette propriété était depuis 1891 dans la famille Fairfax, qui contrôlait jadis un empire médiatique comptant notamment le Sydney Morning Herald. Elle avait alors été achetée 2.100 livres.

La propriété est notamment dotée d'étables, d'un court de tennis et d'une salle de bal.

M. Fairfax a vraisemblablement rejeté des offres de promoteurs qui prévoyaient de revendre en différents lots cette propriété située dans un des quartiers les plus chers du pays.

"C'eut été une grande perte de voir cette propriété rare revendue à la découpe", a déclaré M. Farguhar, 37 ans, à Fairfax Media, qui avait pris ce nom en 2007, bien après que la famille Fairfax en eut perdu le contrôle.

"Quand nous avons eu vent de ce projet, nous nous sommes dit que nous ne pouvions laisser ce magnifique témoignage de l'histoire australienne être transformé en complexe immobilier", a-t-il ajouté.

Le prix de vente établi un nouveau record pour l'immobilier résidentiel en Australie, selon l'Australian Financial Review.

Le précédent record avait été atteint par une maison de Sydney qui avait été vendue en 2015 70 millions de dollars australiens par le magnat des casinos James Packer au milliardaire australo-chinois Chau Chak Wing.