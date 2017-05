Une nouvelle main pour Manaiti

En 2011, aux États-Unis, Ian Owen crée une main mécanique pour une convention Steampunk. À la fin de l'événement, avec sa femme, ils décident de publier une vidéo de l'appareil sur le net. C'est après avoir vu cette vidéo qu'un charpentier sud-africain contacte le couple pour créer un doigt de remplacement. Plusieurs prototypes sont alors élaborés.

Ils sont un jour contacter par la maman d’un petit garçon de cinq ans nommé Liam et né sans doigts à sa main droite, pour savoir s’il serait possible de construire une version réduite de cet appareil pour lui.

Après avoir créé le premier prototype pour Liam, Ivan réalise que le petit garçon va rapidement grandir et devoir en changer régulièrement. Il se met donc à réfléchir à l’utilisation de l’impression 3D pour créer la version suivante. Il apprend à utiliser les logiciels de modélisation, et grâce à deux imprimantes données par une société d’impression 3D, il peut travailler sur un modèle plus résistant et plus fonctionnel. Plutôt que de breveter son prototype, le couple décide de le rendre disponible sur internet en espérant que d'autres l'amélioreront. C'est ce qui finit par se passer.

Un groupe Google+ et une carte permettant aux "makers" de partager leur position géographique finissent pas se créer en 2013. Le but est de permettre aux destinataires de trouver le volontaire le plus proche.

Entre 2013 et 2014, la communauté e-Nable passe d’environ 100 membres à un peu plus de 3 000. Plus de 750 appareils sont construits dans le monde. Entre 2014 et 2015 la communauté passe à plus de 7 000 membres répartis dans le monde entier. Environ 2 000 bras mécaniques sont créés et donnés dans plus de 45 pays.