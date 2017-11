Une médiathèque 2.0 à la Maison de la culture

"Concrètement, ces nouveaux outils permettent à n'importe quel abonné de la médiathèque d'avoir accès à un vaste panel de livres et de magazines grâce à la lecture en ligne via les plateformes digitales Pressreader et Bayam. Pressreader offre aux utilisateurs la possibilité de consulter 7000 titres, dont 622 titres en français, tandis que Bayam est une plateforme spécialisée pour les enfants de 3 à 11 ans qui donne accès à des jeux, des dessins animés, des activités créatives ou encore de la lecture" , explique Mylène Raveino en charge des activités permanentes de la Maison de la culture.

Le personnel de la médiathèque a été formé à l’utilisation de ces nouveaux supports afin de guider le public souhaitant se familiariser avec ces plateformes.



Jean-Christophe Bouissou, ministre en charge du Numérique, se félicite "de la synergie entre les ministères de la Culture et du Numérique qui a aidé à l'installation de ce nouvel espace, lieu qui devrait favoriser une meilleure connexion entre la Polynésie et le reste du monde".

Avis partagé également avec enthousiasme par le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu qui souligne que : "Vu notre particularité géographie avec nos 118 îles, ces outils vont permettre aux habitants de certaines îles, qui bénéficient d'une bonne connexion internet, comme Bora Bora, Raiatea ou Rangiroa d'avoir accès à des centaines de magazines, provenant du monde entier. C’est une réponse intéressante, même s'il en existe d'autres, de permettre l'accès à la culture et au monde extérieur aux Polynésiens des îles" .