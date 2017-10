Une matahiapo de 77 ans agressée à Tiarei, son voisin interpellé

PAEETE? le 25 octobre 2017- Le 7 octobre 2017 vers 16 heures, une personne âgée de 77 ans a été victime d’une agression à son domicile situé au PK 18.5, district de Papenoo, dans la commune de Hitia’a O Te Ra.

Un individu s'est introduit par effraction chez la victime, et l'a agressée en l'étranglant. La vieille dame s'est débattue et a griffé son agresseur au niveau des bras avant de perdre connaissance.

A son réveil, cette dernière a découvert que ses économies ont été dérobées. Le préjudice est de 19 000 XPF. La victime présente une ITT de 3 jours.

Le 18 octobre dernier, les investigations menées par la brigade de Tiarei ont permis l’interpellation et le placement en garde à vue d’un homme âgé de 35 ans, voisin de la victime.

Au terme de cette mesure, l’auteur a été présenté devant le Parquet puis le juge des liberté et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire dans l’attente de sa comparution immédiate prévue le 9 novembre 2017.