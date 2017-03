Une journée pour que les femmes "osent"

8h30 Accueil des invités

9h Prière

Chant d'ouverture par le CDF

Discours d’ouverture

9H45 à 16H STANDS et ANIMATIONS dans le HALL

- Osons-nous défendre :

CIDFF

TFK Self Défense

Pu o te Hau



- Osons écrire :

Au vent des îles

Présence d’auteures



- Osons la santé :

Association VAIHAU

Association SOROPTIMIST

Association Tuterai Nui



Femmes adventistes – buvette bio



Stand sur les bienfaits de l’allaitement



Diététicienne



- Osons la beauté, le bien être, le bonheur



dōTERRA



Femmes adventistes



Tai Chi intégral



Association Vahine Piri Rava



Association Tamarii no Bora Bora





- Osons affirmer notre identité culturelle

Fare Vanaa

Femmes océaniennes

Association Te taurea no ananahi

Femmes protestantes





- Osons entreprendre

Tahiti International School



- Animations Hall



9h45 Danses polynésiennes (association Vahine a rohi) et chinoises

10h 30 à 11h15 Chants par les femmes sanitos

11h30 Démonstration de self défense féminine (TKF Self Defense)

14h Démonstration de boxe féminine (Fédération de boxe anglaise)

15h Pehepehe sur les femmes (association Te taure no ananahi)

9H30 à 16H Conférences en salle Teariki



- Osons affirmer notre identité culturelle



9h45 Hinatea Colombani ( Centre culturel Matehaunui)

9h50 Florienne Panai ( Académie)



- Osons nous défendre et défendre les autres

10h10 Teave CHAUMETTE

10h30 Mareva Lechat-Kitalong : La loi sur l’égalité réelle

10h50 Mere Fèvre : TFK



- Osons entreprendre

11h10 Moea Faugerat

11H30 Entrepreneure ?

11h50 Tehani Valenta (Tahiti Crew)



- Osons la santé

12h10 Sportive ?

12h30 Conseillère en lactation : Allaitement ?

14h Soroptimist : endométriose



- Osons le bien être et la beauté

14h30 DoTerra

15h Vaea Ferrand, Miss Tahiti 2016



- Osons affirmer notre foi

15h20 Pasteure ?

10h à 16h Animations dans le Fare Potee (et les jardins selon la météo)

10H Démonstration de Tai Chi intégral (Fare Potee)

10h 30 Initiation « Self défense spécifik » TFK Self defense

12h Initiation Gestion émotionnelle TFK Self defens

13h 00 Initiation « Self défense spécifik » TFK Self Defense

14h00 Initiation au yoga tibétain ( Brenda Chin Foo)

15h 00 Démonstration de Tai Chi intégrale (fare potee)

15h15 Cours de danse ou zumba ?