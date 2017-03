Une journée mère-fille ce mercredi au collège Maco Tevane

PAPEETE, le 07/03/2017 - À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la Délégation à la famille et à la condition féminine, en partenariat avec le Collège Maco Tevane, organise, ce mercredi, à Taunoa, une journée mère-fille au sein de cet établissement scolaire.



Lors de cette journée, diverses activités seront proposées, comme l’initiation au ukulélé ou la zumba, ainsi que quatre ateliers sur les thèmes : ma généalogie, mon avenir, ma santé, ma culture. L’objectif est de rassembler des acteurs clés afin qu’ils se mobilisent autour de la réussite de l’adolescent et du citoyen. Ce projet, initié en 2016, n’a pas pour vocation d’attirer un très large public, comme les événements précédents, mais bien de cibler des élèves en particulier, afin de s’assurer d’une diffusion adaptée des messages d’égalité et d’équité aux jeunes générations.



Cet événement en plus d’être fédérateur, devra permettre aux jeunes filles d’avoir une meilleure approche de leur place dans leurs familles, à l’école et surtout dans la société de demain.



Mobilisation des femmes de l’administration pour la course la Tahitienne



En outre, toujours à l’occasion de la Journée internationale des femmes, la Délégation à la Famille et à la Condition Féminine, en partenariat avec le groupe de travail " Administration active " prévoit une forte mobilisation des agents féminins de l’administration à la course la Tahitienne, le samedi 11 mars, à la mairie de Pirae.



Organisée chaque année à la même période, la course, dont les fonds reversés lors des inscriptions sont destinés à la lutte contre le cancer des femmes et leur mieux vivre, fédère autour d’un mouvement solidaire non seulement les femmes, mais aussi les hommes et les enfants. A travers ce projet d’administration active, c’est un groupe de travail soudé qui sera mobilisé pour soutenir les femmes atteinte de cancer en Polynésie française. L’objectif fixé est de 500 participantes de l’administration minimum.