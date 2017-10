Une importante saisie de paka chez un particulier à Raiatea

PAPEETE, le 18 octobre 2017- Dans le cadre d’une enquête débutée en juillet 2017 initialement pour des faits de vol, les militaires de la brigade de gendarmerie de Raiatea effectuent une opération de police judiciaire au domicile d’un particulier.

Sur place, ils découvrent 52 grammes de "pakalolo" conditionnés sous forme de « sticks ». Entendu sous le régime de la garde à vue, le mis en cause reconnaît avoir acquis une moto avec le bénéfice de la vente du stupéfiants.

Les investigations, portant désormais sur du trafic de stupéfiants, permettent la découverte de 1 808 plants de cannabis, 280 grammes de "pakalolo" prêt à la commercialisation, 14 grammes de résine ainsi qu'une somme de 230 000 xpf et 200 dollars US en numéraire. Elles révèlent également que six autres personnes sont impliquées dans ce trafic.

Les mis en causes, âgés de 19 à 35 ans, font l'objet d'une convocation judiciaire devant le tribunal d' Uturoa.



Sur instruction du Parquet de Papeete, la moto est saisie et les produits stupéfiants sont détruits par incinération.