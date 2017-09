Une formation de nageur sauveteur pour seize sapeurs-pompiers de Tahiti et Moorea

PAPEETE, le 14 septembre 2017 - Depuis mardi, seize sapeurs-pompiers des communes de Tahiti et Moorea-Maiao suivent une formation de nageur sauveteur aquatique (niveau 1) proposée par le Centre de gestion et de formation (CGF).



Seize sapeurs pompiers suivent depuis mardi une formation de nageur sauveteur aquatique. C'est la seconde fois cette que le Centre de gestion et de formation (CGF) organise la formation de nageur sauveteur aquatique.

Les sapeurs pompiers ont démarré mardi par de la théorie, la formation se poursuit jusqu’à vendredi avec des simulations de sauvetages. Afin de mettre les stagiaires en condition, la formation se déroule sur le site de la pointe vénus à Mahina.