Une formation au Tonfa pour les policiers des Australes

PAPEETE, le 05 février 2017- Pour la première fois les mutoi de Tubuai vont suivre une formation d'habilitation au port du Tonfa.



Pour la première fois, du lundi 6 au vendredi 10 février prochain, les policiers municipaux de Tubuai vont suivre une formation d'habilitation au port du Tonfa. Savoir se protéger, intervenir et riposter en cas d'agression par un individu dangereux sont autant de techniques que Thierry Delhief, 6 ème DAN en Aito Self et bâton de défense et ex membre d'un groupe d'intervention français , va pouvoir leur transmettre.



Des gestes techniques au cadre juridique en passant par les mises en situation sont autant d'épreuves que devront affronter ces professionnels de la sécurité pour décrocher leur habilitation au port du Tonfa.



Un entraînement intensif pour ces policiers municipaux leur permettant à la clef de pouvoir porter une arme de catégorie D à la ceinture, leur offrant une meilleure sécurité et un réel professionnalisme dans leur missions sur le terrain au quotidien.



Dans un article publié en novembre 2015, Thierry Delhief explique ce qu'est le Tonfa et à quoi il sert "C'est aussi un bâton de défense mais, il a en plus, une poignée latérale qui permet de faire des blocages un peu plus protecteur et plus imposant. Il permet de faire des techniques de clés, de contraindre quelqu'un et l'amener au sol puis après le menotter. Le tonfa, en France, a eu une très grande expansion. Après les années 1968, tout ce qui était bâton de défense n'était pas très bien vu. Donc le tonfa a un côté défensif qui est : je me protège d'un coup qui arrive à cause de la poignée latérale".



D'après communiqué