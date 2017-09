Une famille polynésienne en détresse à Paris, un collectif appelle à la solidarité

PAPEETE, le 12 septembre 2017-Les chaînes de solidarité sur Facebook sont nombreuses et pas toujours fiables. On peut comprendre que la méfiance soit le premier réflexe. Un cas sérieux agite pourtant la toile ces dernières heures : le cas d’une maman polynésienne et ses trois enfants (dont un bébé) fuyant la Polynésie suite à une situation conjugale particulièrement dramatique, et qui s’est retrouvée rapidement sans la moindre ressource en métropole. Elle cherche désormais à rentrer au fenua pour retrouver sa famille et se reconstruire. La délégation de la Polynésie à Paris, grâce à l’intervention de Caroline Tang, a réussi à négocier quatre billets d'avion pour une somme de 3.800 € pour son retour, somme colossale mais pourtant compétitive s’agissant de quatre personnes.Cette maman n'a pas cette somme évidemment, et une cagnotte a été créée (voir lien ci-dessous) par le COLLECTIF POLYNESIE et FRANCE " TIARE TAHITI 'AUTE 'UTE'UTE " présidé par Marc Herehia Ravera.Un autre relais se fait également sur la page Facebook BORA BORA PARAU API, sans compter les partages de particuliers. Il y a une véritable urgence puisque le collectif précité qui payait son logement à l’hôtel arrive au bout de ses possibilités de trésorerie.Si vous souhaitez aider cette maman, merci de faire un don, même très modeste en vertu du principe bien connu selon lequel les petits ruisseaux font les grandes rivières.À l’heure où ces lignes sont écrites, sur un objectif de 3.000 €, la moitié a été réunie.La différence de 800 € est payée par le collectif précité. La cagnotte a été baptisée « un billet pour Havai » du nom du bébé de 20 mois de cette petite famille.N'hésitez pas également à relayer cette publication et à participer dans la mesure de vos moyens.Pour faire un don, cliquez ici: h ttps://www.leetchi.com/c/solidarite-de-un-billet-pour-havai Merci d'avance pour elle et ses enfants.