Une délégation de la COL en visite au Maroc

Une petite délégation du COL emmenée par son Président, M. Jean Chicou, se rend actuellement au Maroc pour la présentation officielle du 1er club africain de Va’a, le MOROCCO MOGADOR VA’A Club.



Pour marquer cette visite historique, Jean est accompagné du couple VOHI, André & Ingrid. Nul doute que nous aurons un 1er reportage TV dans les prochains jours.



Partenariat VIPER VA’A

2 acteurs clés ont permis au COL d’insuffler une dynamique suffisamment forte pour pousser à la création dudit club en Afrique : Alex PELOU (Viper Va’a) et Loïc GUILLOU.



En effet, le COL créé le 25 juin 2015 s’est fixé plusieurs objectifs ambitieux et innovants pour le monde du Va’a. Parmi ces défis à relever, les 1ères participations de pays africains et asiatiques à des championnats du monde de Va’a figuraient parmi les importants.



Pour pénétrer le continent africain, le COL s’est appuyé sur le réseau international Viper Va’a dont M. Loïc GUILLOU fait partie. Installé au Maroc, après avoir vécu 5 ans à Huahine à partir de 2006, Loïc s’est prêté au jeu de créer le 1er club africain.



Jean Chicou & ses origines marocaines

C’est avec une émotion particulière que Jean Chicou se rend au Maroc, pays où il a passé une partie de son enfance avant d’émigrer vers la métropole avec ses parents.