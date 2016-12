Une délégation de Phoenix TV reçue à la Présidence

PAPEETE, 22 décembre 2016 - Une délégation de la société internationale Phoenix Television, basée à Hong Kong, conduite par monsieur Liang Jun, a été accueillie, jeudi, à la Présidence, par le président Edouard Fritch, le vice-président Nuihau Laurey et les ministres du Tourisme, Jean-Christophe Bouissou, et de l’Equipement, Albert Solia. Monsieur Liang Jun est arrivé en Polynésie française, le mercredi soir, par jet privé, pour une visite de 24 heures.



Les dirigeants de cette société ont déjà séjourné en vacances en Polynésie française. Ils apprécient à la fois la destination et son climat. Ils souhaitent y investir dans le domaine du tourisme. Cette prise de contact avec le gouvernement polynésien a permis d’échanger sur ce thème.