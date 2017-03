MAHINA, le 15 mars 2017. La ministre de l’Education, Nicole Sanquer-Fareata, a procédé, mardi, à Atima, à la signature d’une convention classe défense et sécurité globale au lycée professionnel de Mahina, en présence d’enseignants, de représentants de la communauté scolaire, de professionnels et de membres du cluster maritime.



Cette convention qui intervient dans le cadre de l’action « Choisis ton cap », conclue en application du protocole d’accord interministériel du 20 mai 2016, relatif au développement des liens entre la jeunesse, la défense et la sécurité, entre le vice-rectorat de Polynésie française, le ministère de l’Education, de l’enseignement supérieur, le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française, l’association régionale de l’IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale), le lycée professionnel de Mahina, et le commandant de la base navale de Papeete.



Le dispositif « Choisis ton cap » permet une démarche multi partenariale, au bénéfice des élèves, qui découvrent les métiers concernant de près ou de loin la base navale de Papeete. Les signataires et les invités ont été accueillis par les élèves de la filière Service de Proximité de Vie Locale (SPVL) avant d’être conduits jusqu’aux ateliers du Lycée professionnel.



Les discours officiels ont porté essentiellement sur les valeurs républicaines à l’école qui sont notamment mises en avant dans ce projet et cette signature de convention. Les enseignants, les acteurs de la Marine nationale et un représentant des élèves ont quant à eux exposé les axes choisis ainsi que l’intérêt des actions déjà réalisées pour les élèves. Leurs propos ont été illustrés par des photographies retraçant les actions déjà menées puis Jean-Jacques Obszynski, chef de travaux, a présenté la suite du programme réalisé à l’attention des élèves.