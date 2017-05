Une commune de Mayotte épinglée pour manquements dans l'attribution de marchés publics

Mamoudzou, France | AFP | jeudi 11/05/2017 - Un récent rapport de la Cour des Comptes que s’est procuré jeudi l’AFP détaille d’importants manquements dans la gestion de la commune de Ouangani (centre de Mayotte) notamment dans l'attribution de marchés publics.

La mairie de Ouangani, qui affiche un déficit structurel de 1,5 million d’euros en 2016, a passé de nombreuses commandes "hors marché en dépassement des seuils légaux" (8 marchés entre 15.000 euros et 100.000 euros réalisés sans publicité l’année dernière) ou sans cahier des charges administratives et techniques ou avec des cahiers des charges non signés ou datés.

Interrogé par l'AFP sur sa connaissance de la légalité des procédés, le maire Ali Ahmed Combo (LR), s'est défendu : "Nous élus, on n’est pas censés connaître tout ça, c’est impossible". L’élu a toutefois indiqué qu’il œuvrait pour "se remettre dans les rails de la réglementation".

Le rapport détaille également l’investissement "surdimensionné" de la bibliothèque du village de Barakani (qui appartient à la commune de Ouangani) qui a coûté près d'un million d’euros pour une superficie de 130 m2 soit 7.600 euros/m2. Depuis 2013, la commune n’avait investi que 782 euros pour l’acquisition de livres.