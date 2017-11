Une carte high-tech pour lutter contre la pêche illégale dans le Pacifique

PAPEETE, le 8 novembre 2017 -C'est une plainte récurrente des pêcheurs locaux : une masse de bateaux de pêche étrangers, agglutinée à la limite de nos eaux territoriales, saisit la moindre occasion d'entrer dans notre zone économique exclusive (ZEE) pour grappiller quelques tonnes de poissons, ou pose des dispositifs permettant d'attirer les poissons hors de nos eaux.Les témoignages sont nombreux faisant état de bateaux chinois laissant trainer leurs filets en se rendant à une escale technique à Papeete ou aux Marquises, ou de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants retrouvés par hasard par nos pêcheurs dans nos eaux, clairement utilisés par les flottes étrangères. Il trouvent ces DCP en train de se diriger vers notre frontière maritime, entraînant avec eux des tonnes de poissons vers les marchés asiatiques... Ils sont suivis par satellite par les bateaux étrangers qui les ont mis à l'eau depuis l'extérieur de la ZEE, il n'y a plus qu'à les cueillir à la sortie...Il faut dire que l'océan Pacifique se vide rapidement de ses poissons, et les dernières zones poissonneuses du Pacifique sont de plus en plus recherchées. Pour les états qui ont fait le choix responsable de sévèrement contrôler la pêche dans leurs eaux, voire même parfois de l'interdire totalement avec des aires marines protégées (AMP), c'est un vrai casse-tête. Comment surveiller efficacement des zones de milliers de km² ?Heureusement des solutions technologiques apparaissent, portées par deux organismes à but non lucratif. D'abord l'initiative anglaise OceanMind, qui a collaboré avec grand succès avec la marine chilienne (pdf) pour protéger l'AMP de ce pays latino-américain. En croisant les données de localisation et d'activité fournies par les bateaux avec les images satellites, les relevés radar et les observations sur le terrain, OceanMind crée une carte très précise des 60 000 bateaux de pêche industrielle qui naviguent dans le monde. Des algorithmes sophistiqués déterminent également si le bateau est en simple transit ou s'il est au contraire en train de pêcher dans un endroit protégé (voir encadré ci-dessous). Les autorités peuvent ensuite se servir de ces données pour aller contrôler ces navires spécifiquement.L'autre carte, destinées aux gouvernements mais également ouverte au grand public dans un effort de sensibilisation, est disponible sur globalfishingwatch.org. Elle est financée, entre autres, par la Fondation Leonardo di Caprio. Elle a été améliorée le 1er novembre avec toute une nouvelle série de bases de données issue d'une armée de nano-satellites, doublant le nombre de points de contrôle des bateaux et améliorant significativement son efficacité.En centrant cette carte sur le Pacifique (voir illustration), il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les stocks de certains poissons pélagiques dans le Pacifique sont si proches de l'effondrement : les bateaux industriels sont partout. La carte permet de suivre les bateaux individuellement, et on voit vite que ce sont les bateaux chinois, taiwannais et américains qui sont les plus nombreux, allant pêcher dans le moindre coin poissonneux du pacifique.Les pays qui ont refusé de vendre des licences de pêches aux flottes étrangères (comme la Polynésie française), et ceux qui ont carrément protégé leurs eaux avec une AMP apparaissent clairement comme de rares sanctuaires. On voit aussi sur la carte que les aires marines gérées, comme celle proposée pour la Polynésie française, ne sont pas toujours efficaces. Si celle des îles Mariannes par exemple est très stricte et ne compte aucun bateau de pêche industrielle, ce n'est pas général. Les aires marines gérées des îles Cook, celle de la Grande barrière de corail en Australie, celle de la Micronésie ou celle des îles Marshall sont très poreuses et leurs eaux ont pratiquement autant que bateaux de pêche industrielle, locaux ou étrangers, que leurs voisins qui n'ont rien protégé du tout.