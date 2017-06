Une cagnotte pour rapatrier le corps de Heitini au fenua

gentille, serviable, humble, toujours présent pour les autres, il aimait aussi chanter…

avait hâte de passer son baccalauréat

Il me disait qu'il voulait poursuivre en Licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)

Ils étaient plusieurs centaines de personnes dimanche en fin de journée à avoir rendu hommage à Heitini Fariki, 18 ans. Ce jeune polynésien a quitté son pays natal, il y a deux ans, pour rejoindre l'hexagone afin de poursuivre ses études et ses rêves.Sportif accompli, Heitini a également intégré le club de rugby d'Arcachon. Ses amis le décrivent comme une personne "", raconte Iman.Inscrit en classe de Terminale à Arcachon, dans le Sud-ouest de la France, Heitini "", indique Iman. "".Un rêve qui ne se concrétisera pas puisque le jeune homme est décédé dimanche, après être resté trois jours dans le coma Il laisse aujourd'hui sa famille et tous ses amis.Et pour aider la famille de Heitini à rapatrier son corps au fenua, une cagnotte dénommée "Pour réunir Heitini et sa famille" a été mise en ligne.La rédaction de Tahiti Infos adresse ses sincères condoléances aux familles touchées par ce drame. Nā te Atua 'outou e tauturu mai !