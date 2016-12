Une belle parade de Noël à Papara

PAPARA, le 22décembre 2016.

Le maire de Papara, Putai Taae, accompagné des Miss de Papara ont ouvert le spectacle de Noël mercredi soir par un défilé avant de laisser place au cortège. A cette occasion, cinq quartiers se sont réunis et ont défilé dans la bonne humeur : Teitihaa, Vaitiare, Taharuu, Haumaua et Tiamao, suivi des motos de l’association des Harley Davidson. Les jeunes issus des quartiers ont défilé en vélos illuminés pour l'occasion.

La soirée s’est terminée par un spectacle donné par des invités venus de Nouvelle-Zélande pour un échange culturel avec la commune de Papara, les Drums of the Pacific New Zealand Dance Group. Ils ont notamment effectué un haka. Un buffet commun sous le grand chapiteau du jardin de la mairie a ensuite été offert à la population.