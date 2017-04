Une bande dessinée pour la protection de nos ressources marines

fare 'āmuira'a

L'association Rāhui Nui nō Tuha’a Pae continue son combat pour son projet d'aire marine protégée aux Australes. Plusieurs rencontres sont ainsi organisées avec les habitants de l'archipel, depuis le mois d'octobre, pour leur informer de l'utilité de ce projet. Sur Tahiti, des rencontres sont mises en place dans des "".Et pour tenter de toucher un plus large public, une bande dessinée a été illustrée, en partenariat avec l’association Rāhui Nui nō Tuha’a Pae, Te Ora Naho – Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et Pew Polynésie.Ce sont plusieurs dessins qui décrivent la vie dans nos lagons, avec des ressources marines qui sont encore disponibles pour nourrir les habitants. Mais cette BD alerte également les lecteurs sur les probables difficultés que nous pourrions rencontrer si nos océans venaient à se vider, à cause de la surpêche.Et les habitants des Australes en sont conscients. L'association Rāhui Nui nō Tuha’a Pae met en place des projections auprès du public. Et "", explique Solange Opeta, vice-présidente de l'association Rāhui Nui nō Tuha’a Pae.Pour rappel, le combat de cette association est de protéger une surface d'un million de km² tout autour de l'archipel. "", rajoute Solange Opeta.Un projet qui a du mal à passer auprès des décideurs politiques du pays, puisque le gouvernement opterait plus pour une aire marine gérée, afin de ne pas fermer complètement les zones de pêche aux locaux. "", raconte la vice-présidente de Rāhui Nui nō Tuha'a Pae.Hormis les projections du film relatant ce projet d'aire marine protégée et la bande dessinée, une pétition circule également sur internet pour soutenir le souhait des habitants de l'archipel le plus au sud de la Polynésie française.Plus d'informations, sur la page facebook de l'association Rāhui Nui nō Tuha'a Pae