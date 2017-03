Une association polynésienne récompense les inventeurs aquatiques

"Atlantis (lauréat catégorie Start-up), un navire pouvant naviguer sur et sous l’eau en extrayant l’oxygène de l’eau ; ACBU, un système de détendeur de plongée intégrant un aérosol pour asthmatiques (dauphin catégorie étudiants) ou encore le salon sous-marin du cabinet d’architecture belge Tetra."

PAPEETE, le 20 mars 2017 -Les résultats du concours d'engineering et de design 2016-2017 de l'association Human underwater society (HUS, voir leur site web) recèlent de pépites technologiques. On y trouve de tout, du plus génial au plus futile. Par exemple le drone de sauvetage en mer "Speed Rescue" de DNG solution (2ème en catégorie Start-up) serait idéal pour les plages non surveillées de nos îles touristiques.Le prix du public, lui, a récompensé le projet un peu fou des Danois de Between Music : des instruments aquatiques permettant d'organiser un concert sous-marin !Le communiqué officiel mentionne également le projetUn Tahitien est même dans les gagnants : Eric Descourvières, pour son projet Tahua Tai de plate-forme flottante touristique.L'association, qui promeut le développement des technologies aquatiques et essaye de construire une Cité des technologies sous-marines, organisait la première édition de ce prix. Elle compte bien le renouveler tous les ans.Les gagnants remportent un abonnement d'un an au magazine Plongeurs international, mais surtout des billets d'avions Air Tahiti Nui pour venir rencontrer l'association et présenter leurs inventions aux Polynésiens. La HUS assure que la plupart d'entre eux présenteront leurs projets au grand public lors de leur venue… De quoi susciter de nouvelles vocations chez nos jeunes les plus débrouillards ?