Une Vietnamienne donne naissance à un bébé de plus de 7 kilos

Hanoï, Vietnam | AFP | lundi 16/10/2017 - Une Vietnamienne a eu le choc de sa vie lorsque la balance qui pesait le bébé qu'elle venait tout juste de mettre au monde a indiqué 7,1 kg.

"Quand le médecin m'a dit que mon enfant pesait 7,1 kilos, nous étions totalement incrédules," a raconté à l'AFP Tran Van Quan, le père du bébé qui est né par césarienne samedi dans la province septentrionale de Vinh Phuc.

D'autant qu'avant la naissance, les médecins avaient prédit à sa mère, Nguyen Kim Lien, que son fils pèserait environ 5 kg.

Le choc est donc arrivé lorsque le nouveau-né a été pesé dans la chambre de sa mère. "Il pesait 7,2 kg avec quelques vêtements sur lui, soit un peu plus que son poids lorsque sa mère l'a mis au monde", a raconté Tran Van Quan, selon lequel la mère et l'enfant se portent bien.

Le personnel de l'hôpital a confirmé à l'AFP le poids du petit Tran Tien Quoc, mais s'est refusé à tout autre commentaire.

Le dernier bébé à avoir fait la "Une" au Vietnam en raison de son poids inhabituellement élevé est une petite fille née en 2008 et qui pesait près de 7 kilos.

Mais le record du monde, dûment certifié par le livre Guinness des records, tient depuis 1955: une Italienne d'Aversa, près de Naples, avait donné naissance à un bébé de 10,2 kilos.