Une Job academy pour Faa'a

PAPEETE, le 08 juin 2017 - Ce jeudi 8 juin, les jeunes de l’association Hotuarea Nui ont bénéficié d’une session de simulation d’entretiens d’embauche avec des professionnels. Olivier Poté, président de FACE, est intervenu ce matin auprès de ses demandeurs d’emploi à la maison associative à Hotuarea.



L’association Hotuarea Nui a lancé la Job Academy auprès d’une vingtaine de jeunes du quartier. Aujourd’hui, dix d’entre eux ont trouvé une formation professionnelle adaptée voir un emploi… avec l’intervention de FACE, la MOUSOPH et le SEFI. Ces jeunes ont bénéficié de l’appui de plusieurs entreprises et du secteur public pour trouver un emploi à travers la job academy.

Après avoir appris à rédiger lettre de motivation et CV, ce jeudi matin, ces demandeurs d’emplois se sont entraînés, à passer des entretiens d’embauche sur les conseils du club FACE. Une session de simulation coaché par Olivier Poté, président de FACE.

Maina Tuhiti, 24 ans, bénévole au sein de la maison associative de Hotuarea, espère pouvoir décrocher un emploi stable. Après un contrat au service civique, elle souhaite continuer à travailler dans le domaine du secrétariat.

«L’objectif de cette opération est d’aider les jeunes motivés, désireux de trouver un travail «: explique Yannick Tevearai, président de l’association Hotuarea Nui.

Dans un tout autre domaine, demain vendredi, l’opération embellissement du quartier sera lancée à travers la réalisation d’une fresque murale par les jeunes de l’association Hotuarea Nui.