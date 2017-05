Une Egyptienne qui pesait 500 kilos transférée aux Émirats

Abou Dhabi, Emirats arabes unis | AFP | jeudi 04/05/2017 - Une Égyptienne, qualifiée de "plus grosse femme du monde" il y a quelques semaines encore pour ses 500 kilogrammes, a été hospitalisée jeudi à Abou Dhabi où elle poursuivra son traitement après avoir été opérée en Inde.



Eman Ahmed Abd El Aty pesait près d'une demi-tonne lors de son arrivée à Bombay en février en raison de son éléphantiasis, une pathologie qui provoque un gonflement des membres et d'autres parties du corps. Grâce à un régime alimentaire liquide et une chirurgie bariatrique, elle a perdu 323 kilos en trois mois.



Mme Abd El Aty, qui pèse désormais 176,6 kilos, a quitté son hôpital pour Abou Dhabi, où elle suivra une physiothérapie d'un an à l'hôpital Burjeel, selon l'équipe médicale à Bombay.



"Nous avons fait venir une civière hydraulique d'Italie pour le voyage d'Eman et elle aura des docteurs, des soignants et des infirmières avec elle", a déclaré à l'AFP Sanet Meyer, responsable des transferts médicaux à Burjeel.



"Son poids a baissé", a confirmé sa soeur Shaima qui l'a accompagnée de Bombay à Abou Dhabi.



Eman, "paralysée du côté droit et qui souffre d'un problème de locution", suivra des soins "de remise en forme et de rééducation", a-t-elle déclaré à l'AFP.



Shaima était en désaccord avec l'équipe médicale indienne de l'hôpital de Bombay sur la nature du traitement administré à sa soeur, selon des journaux des Emirats arabes unis.



"J'ai demandé l'aide (aux Emirats) après avoir constaté l'absence de progrès" dans le traitement à Bombay, a-t-elle dit jeudi.



L'histoire de cette femme d'Alexandrie qui n'avait pas pu sortir de chez elle depuis 25 ans avait fait le tour du monde et ému un chirurgien indien qui avait proposé à l'automne de l'opérer.



En raison de son poids, Mme Abd El Aty a eu une attaque et souffre de diabète, d’hypertension et d'insomnie.



Les opérations chirurgicales de réduction de poids sont de plus en plus fréquentes en Inde.



La détentrice officielle du titre de plus grosse femme du monde est l'Américaine Pauline Potter, pesée en juillet dernier à 293 kilos par le livre Guinness des records.