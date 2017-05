Un vol de Qantas fait demi-tour à cause d'un problème de moteur

Sydney, Australie | AFP | dimanche 20/05/2017 - Un Airbus A380 de Qantas qui effectuait la liaison entre Los Angeles et Melbourne avec à bord des centaines de passagers a été contraint de rebrousser chemin après un problème de moteur, a annoncé dimanche la compagnie australienne.

L'incident est survenu vendredi soir au bout de deux heures de vol. Des passagers du vol QF94 ont raconté avoir vu des étincelles jaillir d'un des quatre moteurs.

"@Le vol 94 de Qantas est retourné à LAX avec des étincelles sortant d'un moteur et est en train d'être inspecté", a déclaré un passager sur Twitter.

Qantas a estimé que les étincelles avaient pu être provoquées par la surchauffe d'un moteur mais a démenti qu'il avait pris feu, comme des médias australiens l'avaient rapporté.

"Le vol QF94 entre Los Angeles et Melbourne est retourné à LA à cause d'un problème sur l'un des quatre moteurs", a déclaré la compagnie dans un communiqué. "Les pilotes ont suivi la procédure standard, ont éteint le moteur et le vol a atterri normalement à LA vers 03H00 locales samedi. Des ingénieurs inspectent l'appareil".