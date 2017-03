Un vent d’Océanie au Salon du livre de Paris

PAPEETE, le 17 mars 2017 - Pour la 37e édition du salon « Livre Paris » qui se tiendra du 24 au 27 mars Porte de Versailles, une délégation d’éditeurs et d’auteurs polynésiens et océaniens porteront les couleurs de la littérature du Pacifique auprès des lecteurs métropolitains et francophones. Un challenge de taille pour assurer la promotion de cette littérature encore méconnue.



Depuis déjà de nombreuses années, les éditeurs polynésiens et néo-calédoniens exposent annuellement les textes des auteurs océaniens lors du salon du livre de Paris, sur un espace commun, le Pavillon océanien. Cette année, l’espace conséquent de 90m2 accueillera notamment les auteurs publiés par Au vent des îles, mobilisés en nombre pour porter des ouvrages éclectiques et représentatifs de la littérature locale : Titaua Peu avec son roman Pina ; Patrice Guirao pour l’ensemble de son œuvre (dont la célèbre saga Al Dorsey) ; l’auteur néo-calédonien Walles Kotra qui présentera son œuvre et notamment son dernier ouvrage de conversations avec le chef coutumier Nidoïsh Naisseline et enfin — et non des moindres — l’auteur papou Russell Soaba, qui présentera Maiba, le premier texte papou traduit en français.



Une littérature qui compte



Leur notoriété est certaine en Polynésie, mais le lectorat métropolitain reste encore à séduire ! Car si le secteur du livre brasse plusieurs milliers de nouveautés mensuelles et près de 70 000 nouveaux titres annuellement, la littérature océanienne reste néanmoins minoritaire parmi ce flux incessant de nouveautés. S’il est vrai que l’éloignement géographique ne facilite pas la visibilité de ces auteurs, la qualité de leurs ouvrages est pourtant remarquable et n’a rien à envier aux auteurs chevronnés des grandes maisons d’édition françaises.



La dernière preuve en date : le vif intérêt suscité par Pina, le second ouvrage de Titaua Peu, auprès de l’auteur de roman noir Marin Ledun, invité du dernier salon du livre de Tahiti en novembre. Auteur phare de ce genre très noir qui a plus que jamais le vent en poupe, il accompagnera Titaua Peu sur la scène du salon "Livre Paris" lors de la présentation de Pina.



Walles Kotra sera, pour sa part, introduit par la journaliste Laure Adler et présentera Nidoïsh Naisseline, de cœur à cœur, ouvrage "coup-de-cœur" en Nouvelle-Calédonie, qui réalise les meilleures ventes depuis sa parution fin 2016. Dans un registre plus léger, mais tout aussi sérieux, l’écrivain Patrice Guirao sera accompagné de Dove Attia, producteur de comédies musicales (Les dix commandements, Autant en emporte le vent, Le roi soleil…) pour aborder l’univers de ses polars "noir azur" : Al Dorsey – Le détective de Tahiti. En effet, l’accueil du premier tome Crois-le ! a été encourageant en métropole, décuplé par une web série participative en tous points originale : "Tout le monde connaît Al Dorsey". Sans oublier l’adaptation en série télévisée dont les deux premiers épisodes ont été révélés lors du dernier FIFO et qui seront très prochainement diffusés sur France Ô.