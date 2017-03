Un tournoi de foot du coeur à Faa'a

FAA'A, le 23 mars 2017. Le collège Notre Dame des Anges a accueilli ce jeudi quinze adolescents de l’Institut d'insertion médico-éducatif de Paea et Pirae au stade Louis Ganivet à Puurai pour un tournoi festi-foot, en partenariat avec la commune.



Après le collège Henri Hiro, c’était au tour du collège Notre Dame des Anges via la section sportive « football » de participer à l’opération « Quinzaine du football » initiée par la Fédération française de football (FFF) et la Fédération tahitienne de football (FTF). L’objectif principal de cette opération est de mobiliser les élèves licenciés pour faire découvrir la pratique du football aux non licenciés et les accompagner.



Une quinzaine de jeunes, âgés de 8 à 16 ans, de l’Institut d'insertion médico-éducatif du centre de Paea et Pirae se sont déplacés à Puurai. Ils étaient accompagnés de leur éducateur sportif, Cédric Thibault qui explique que ces rencontres sont toujours très riches pour les joueurs comme pour les animateurs.



Chacun apprend à jouer et faire preuve de fair-play, quel que soit le handicap physique ou mental. La section football était composée de 15 élèves, conduite par leur professeur d’EPS, Matuanui Ariiotima. « 'À la rencontre de l’autre' est le thème de cet évènement. On a donc réparti les élèves de la section foot dans chaque équipe. Ce sont des matchs pour s'amuser", explique le professeur de sport.