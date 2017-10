Un toit pour une vie de famille stable

Trois questions à Vaiatu Frogier, directrice de l'AISPF



Pourquoi l'AISPF a-t-elle été créée?



L'agence immobilière sociale de Polynésie française a été créée en 2008 par un groupe de personnes qui est parti du constat que l'OPH n'avait pas suffisamment de logements sociaux alors qu'à coté de cela, il y avait un parc locatif mais qui n'était pas accessible à tout le monde. C'est une structure de relais entre les bailleurs et les familles. L'AISPF apporte des garanties, auprès des propriétaires mais aussi des familles. Cela leur permet de bénéficier d'un logement décent et de participer à hauteur d'un tiers. Cette notion de dignité est importante. Il faut que les familles aient toujours la tête haute.



Depuis la naissance de l'AISPF, les familles sont-elles de plus en plus nombreuses à la solliciter?



La problématique du logement n'est pas nouvelle. Nous sommes de plus en plus sollicités mais l'AISPF ne pourra pas résoudre tous les problèmes de logement. Nous sommes un dispositif adapté à certaines situations mais pas à toutes les situations. Nous avons des critères d'éligibilité : il faut que les familles puissent être solvables. Nous faisons en sorte que les familles puissent payer le tiers du loyer, c'est important. Depuis 2016, nous venons aussi en aide aux étudiants.



Faites-vous face à des situations d'impayés?



Depuis huit ans, nous avons accumulé 12,5 millions d'impayés, soit 1,5 million par an. C'est une somme importante pour l'agence. Pour les recouvrer, nous avons des accords amiables avec les familles et sinon nous allons au tribunal. A l'heure actuelle, nous avons une trentaine de dossiers en cours au tribunal.



Contact : 40 81 26 90 ou aispf@mail.pf