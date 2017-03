Un thonier près des côtes marquisiennes crée la colère des pêcheurs locaux

L'autre fois, nous sommes allés avec nos poti mārara et un bonitier pour leur dire de sortir de notre zone, sinon on coupera leurs lignes

La tension est palpable actuellement chez les pêcheurs côtiers marquisiens. Ils dénoncent la présence d'un thonier venant de Tahiti pêchant près des côtes. Le bateau a été aperçu à Ua Pou, Ua Huka, Hiva Oa et, dernièrement, à Tahuata. "", prévient Moïse Mote, pêcheur depuis plusieurs années.Inquiets, ils se sont retournés vers leur tāvana. "", raconte Félix Barsinas, maire de Tahuata et président de la Communauté de communes des îles Marquises (Codim).Sur le site internet www.peche.pf , dans la rubrique "", la réglementation est claire : "Oui mais voilà, un thonier appartenant à un célèbre armateur de Tahiti n'aurait pas respecté cela, puisqu'il s'est retrouvé à "", regrette Jaros Otcenasek, président du syndicat des pêcheurs professionnels.", rajoute Félix Barsinas.", explique Félix Barsinas.Sauf que, "," détaille l'élu,"", prévient Moïse Mote.", poursuit le tāvana de Tahuata.Rappelons par ailleurs que les Marquises veulent mettre en place une aire marine protégée chez eux. "", souligne Félix Barsinas.D'ailleurs, les six maires marquisiens seront à Tahiti la semaine prochaine pour tenter de rencontrer les ministères qui ont la charge des dossiers les concernant, tels que l'Unesco ou encore l'aire marine protégée.De son côté, Jaros Otcenasek mènera son enquête. "."", poursuit le syndicaliste.Selon Jaros Otcenasek, une délibération a été prise en 2013, elle définit les zones réglementaires pour chaque type de pêche. "".