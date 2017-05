Un sous-marin italien heurte un cargo, pas de dégâts

Rome, Italie | AFP | jeudi 10/05/2017 - La marine italienne a annoncé jeudi que l'un de ses sous-marins avait heurté un cargo au large des côtes sud de l'Italie, un incident très inhabituel qui n'a fait ni blessé ni dégâts apparents.

L'incident s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans le golfe de Squillace, au large de la Calabre (sud), alors que le sous-marin Scirè était en cours de transfert en vue d'un exercice.

Le choc n'a pas fait de blessé et le cargo a pu reprendre sa route normalement, a assuré la marine dans un communiqué. Le sous-marin est cependant resté émergé et faisait désormais route vers sa base.

La marine a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incident.

Le Scirè est un sous-marin de la classe U212 de 55 mètres de long, entré en service en 2007 et baptisé du nom d'un sous-marin italien coulé en août 1942 dans la baie de Haifa, où son épave est devenue un site populaire de plongée sous-marine.