Un sous-marin abandonné risque de polluer le lagon de Bora bora

Dans sa publication sur les réseaux sociaux, il indique : "On attend qu'il coule pour polluer le corail ou on contraint à le sortir sur la terre ferme pour le démanteler ? Les photos prises récemment montrent une gîte prononcée, ce qui fait penser qu'il n'y a pas de temps à perdre avant d'être obligé de le renflouer, ce qui multiplierait considérablement les frais..." Le voisin du bateau touristique, qui préfère se définir comme un lanceur d'alerte plutôt qu'un riverain excédé, a joint des photos de l'épave. "Il ne me dérange pas, mais je ne veux pas qu'il pollue le lagon. C'est au propriétaire de s'en occuper et de prendre les mesures nécessaires" , ajoute-t-il. Autre sujet de préoccupation pour M. Bion, les cordages qui retiennent le bateau : " Les cordes ont une dizaine d'années, elles commencent à être bien vieille. Si jamais un cyclone ou de forts vents passaient par-là, il y a de fortes chances que les cordes lâchent ", s'inquiète l'homme. " Le propriétaire a tout intérêt à s'en occuper maintenant et à le sortir de l'eau tant qu'il est encore à flots. S'il coule, ça va lui coûter deux fois plus che r", ajoute M. Bion.



Le problème est justement là : ce mini sous-marin, qui peut contenir jusqu'à dix personnes, appartenait à un certain Jacques M.. Or, l'entreprise Bora Bora Submarine a été placée en liquidation judiciaire il y a trois ans. Lors de celle-ci, la Banque de Tahiti aurait saisi le sous-marin en question. Si la commune de Bora Bora désigne la banque comme propriétaire du bâtiment, cette dernière dément formellement cette information.