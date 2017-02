Un site internet pour consommer local

"permettre aux producteurs locaux de vendre leurs récoltes en ligne et ainsi aux foyers polynésiens d’acheter et consommer des fruits et légumes, des produits de la pêche, des produits transformés et herbes aromatiques 100% locaux".

Quand j'étais en stage, j'arrivais à réaliser rapidement les tâches que j'avais et je ne pensais qu'à une chose : créer mon entreprise",

Je voulais avoir un panier diversifié avec des produits sains et locaux",

Coralie Sienne, 24 ans, a lancé jeudi dernier avec son tane le site internet www.monpanier-ecolocal.com. Son objectif est deLes producteurs peuvent vendre leurs produits à condition de souscrire un abonnement. Soit ils s'occupent de la mise en ligne soit Coralie le fait pour eux contre financement,.Il y a deux ans, la jeune femme a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'elle était en première année de master management à l'université de Polynésie française. Ce sont ses deux grands-pères qui lui ont donné de se lancer et d'avoir sa propre boite. L'un était mécanicien et l'autre tenait un magasin à Fariipiti. "se souvient-elle. Après plusieurs mois de réflexion, Coralie a eu l'idée du site internet alors qu'elle était dans un magasin. "souligne-t-elle.