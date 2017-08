Un second souffle pour le Prairial

Dans son premier discours en qualité de commandant en chef du Prairial, le capitaine de frégate Luc Pohl a exprimé son enthousiasme: " C'est ma première expérience dans le Pacifique, j'en suis ravi, c'est un défi que je suis prêt à relever avec tout mon équipage qui est aguerri et professionnel. L'accession à un commandement est l'aboutissement d'une formation et non d'un parcours. Notre but est de réussir notre mission en harmonie et en sécurité. L'actualité fait qu'il y aura des aléas et des découvertes à tout instant, notre force est de pouvoir nous adapter à tous les types de mission."



Jusqu'au mois de décembre, Le Prairial sera en arrêt technique afin de régénérer le potentiel du bateau, de son système d'armes et de sa propulsion. Son premier gros déploiement se fera de mai à août 2018 à l'occasion du plus gros exercice militaire naval de la planète, le RIMPAC qui est réalisé tous les deux ans par différentes marines nationales sous la direction des Etats-Unis.