Un salon pour "mettre en avant le savoir-faire du fenua"

PAPEETE, le 13 mars 2017 - Du 23 au 26 mars prochains, place To'ata à Papeete, une centaine d'artisans exposeront leurs créations : textiles, bijoux, littérature, cosmétique, mobiliers et plantes… à l'occasion du 17ème salon "Made in fenua". En charge de l'organisation de l'événement, la Chambre de commerce d'industrie et de service (CCISM) veut des participants "100 % fenua".



Un seul mot d'ordre pour le salon "made in fenua" : authenticité. "Le but de ce salon est de mettre en avant le savoir-faire du fenua" , insiste le président de la Chambre de commerce d'industrie et de service (CCISM), Stéphane Chin Loy.



Les artisans qui seront présents salon "Made in fenua" ne viennent qu'avec des produits imaginés et conçus ici sur le territoire. "Il y a quelques années déjà, nous avons créé une commission d'éligibilité pour être sûr que les produits sont bien des produits du fenua et ne soient pas importés avec seulement une touche polynésienne" , continue le président de la CCISM.



Cette commission composée de la direction générale des affaires économiques et de représentants de la CCISM statue sur les candidatures des exposants et sur la qualité de leurs produits, via un cahier des charges établi par le syndicat des industriels de Polynésie française (Sipof). Le syndicat est propriétaire de l'appellation Made in fenua. Il veille au maintien de ce principe fondamental et auquel les artisans du salon s'engagent.



L'année dernière, la commission a écarté trois entreprises du salon. Une des raisons principale était que leurs créations n'étaient pas assez transformées localement. "Cela permet un écrémage naturel , ajoute Mike Ah-Tchoy, directeur du pôle entreprise. Les personnes qui n'ont pas pu participer l'année dernière, ne sont pas revenues cette année."



Ce tri en amont n'empêche pas cependant quelques dérapages comme l'a précisé le président de la CCISM. "Nous ne sommes pas responsables des exposants qui amènent des produits importés en cours de salon…"



Un concours des meilleurs produits est organisé. Le public effectuera une présélection et ce sera ensuite un jury qui déterminera les quatre prix à attribuer aux artisans gagnants.