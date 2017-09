Un puissant séisme secoue Mexico

Mexico, Mexique | AFP | mardi 19/09/2017 - Un séisme de magnitude 7,1 a secoué mardi Mexico, faisant au moins deux morts au milieu de scènes de panique dans cette mégapole de 20 millions d'habitants, 32 ans jour pour jour après le puissant tremblement de terre de 1985 qui avait fait plus de 10.000 morts.



Selon le centre géologique américain USGS, l'épicentre de ce séisme se situait dans l'Etat de Puebla (centre), proche de la capitale, à 51 km de profondeur. La secousse a été ressentie dans de nombreux Etats du pays.



Le maire de Puebla, capitale de l'Etat éponyme, Luis Banck, a fait état de deux morts "une mère et sa fille" dans sa ville, a-t-il déclaré à des médias locaux.



"Je suis bouleversée, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer, c'est le même cauchemar qu'en 1985", a déclaré à l'AFP Georgina Sanchez, 52 ans, en pleurs sur une place de Mexico.



"C'était assez fort. Les bâtiments ont commencé à bouger...Les gens étaient très nerveux. J'ai vu une femme qui s'est évanouie. Les gens étaient en train de courir", a témoigné un peu plus loin, Alfredo Aguilar, 43 ans.



Le président américain Donald Trump a tweeté son soutien aux habitants de Mexico. "Que Dieu bénisse les gens de Mexico. Nous sommes avec vous et nous serons là pour vous", a tweeté le président, dont les relations avec le Mexique sont exécrables. Début septembre, il s'était vu reprocher d'avoir attendu plusieurs jours avant d'offrir ses condoléances après un terrible séisme dans le sud du pays, qui avait fait une centaine de morts.



Des colonnes de fumée étaient visibles sur des plans larges de la capitale diffusés par la télévision mexicaine.



Plusieurs immeubles étaient effondrés ou endommagés, a constaté l'AFP. Les médias mexicains faisaient état d'une vingtaine de bâtiments effondrés.



Sur les décombres de l'un d'entre eux, une clinique, des secouristes et des passants avaient formé une chaîne humaine pour déblayer les décombres et tenter d'extraire d'éventuels survivants. Des patients sur des brancards ou des chaises roulantes, dont certains sous perfusion, avaient été évacués sur le trottoir.



Des vidéos témoignant de la violence des secousses, d'explosions ou d'effondrements de bâtiments étaient publiées sur les réseaux sociaux.



Sur des images publiées par des touristes se promenant sur des barques à Xochimilco, zone lacustre du sud de Mexico, on pouvait voir de fortes vagues se former sur ces canaux d'ordinaire calmes.



Mardi matin, les autorités avaient organisé un exercice de simulation à destination de la population.



Plusieurs institutions de la capitale, dont l'aéroport international de Mexico ou l'université nationale autonome de Mexico (Unam), une des principales d'Amérique latine, ont annoncé sur leur compte Twitter la suspension de leurs activités pour inspecter les bâtiments. Les écoles à Mexico et à Puebla ont été évacuées et fermées.



"On nous rapporte des immeubles endommagés", a tweeté le gouverneur de l'Etat de Puebla, Tony Gali.



En septembre 1985, un tremblement de terre de 8.1 avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10.000 morts.



Depuis cette tragédie, les autorités mexicaines ont durci les réglementations pour la construction et développé un système d'alerte à l'aide de capteurs situés sur les côtes.