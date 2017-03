Un projet d'"éco-village" à La Mission

PAPEETE, le 17 mars 2017. Le maire de Papeete, Michel Buillard, et son premier adjoint Paul Maiotui ont reçu jeudi les représentants des sociétés chinoises qui ont signé un protocole d’accord avec le Camica pour un projet de construction sur les hauteurs de La Mission, sur des terres appartenant à l’Eglise catholique.



"Pour ces investisseurs, il ne s’agit pas de créer un énième lotissement résidentiel mais plutôt de réaliser un éco-village mêlant différents types de logements, des commerces de proximité, des ateliers, des structures publiques ou parapubliques ainsi que des espaces verts et des jardins partagés" , indique la mairie de Papeete dans un communiqué. "L’ensemble des constructions répondront aux normes de haute qualité environnementale. Le projet créerait, selon ses promoteurs, a minima 180 emplois directs, une usine de fabrication des matériaux étant prévue localement, de même que le recours à des sociétés locales pour l’ensemble de la mise en œuvre. Il s’agit là d’un projet d’envergure intéressant dont le développement nécessite des partenariats et qui ne va pas manquer d’avoir des impacts sur la ville qu’il faudra appréhender en amont."