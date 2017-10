Un plan de 5 jours pour arrêter de fumer

PAPEETE, le 24/10/2017 - La ligue Vie & Santé présidée par William Toofa organisera un plan de 5 jours à compter de dimanche pour aider les personnes à arrêter de fumer. Mais avant cela, une réunion d'information sera organisée ce mercredi soir, au Petit Théâtre du Fare Tauhiti Nui, afin de préparer les personnes intéressées à suivre ce plan de 5 jours.



Ce mercredi soir à partir de 19 heures, au Petit Théâtre du Fare Tauhiti Nui, une réunion d'information sera mise en place par la Ligue Vie & Santé présidée par William Toofa, pour préparer psychologiquement les fumeurs, désirant mettre un terme à leur addiction, avant le lancement du plan de 5 jours, qui démarre dimanche. " On leur demandera par exemple, de boire beaucoup d'eau, d'avoir des fruits comme les pamplemousses… ", lâche Josiah Bordes, collaborateur de William Toofa.



Le plan de 5 jours se fera de dimanche à jeudi, les organisateurs assurent que cette méthode est efficace, " c'est avant tout une thérapie de groupe. Donc, on agit à la fois sur la dépendance, mais avant tout sur le comportement de l'individu ", prévient le Docteur Christian Pruliere, médecin généraliste et tabacologue venu exprès de métropole pour l'occasion, avec son épouse, chirurgien-dentiste.



Ces deux médecins apporteront donc leur professionnalisme durant ce plan de 5 jours. L'objectif étant de faire prendre conscience aux fumeurs des méfaits de cette drogue, mais aussi de comprendre ce qui les a poussés à tomber dans ce cercle vicieux. " On est conscient que les gens après être retournés dans la vie courante seront à la merci de retoucher à la cigarette. Donc, le plan est quand même formé pour prévenir. On leur donne des éléments, on leur donnera un carnet qu'ils pourront voir lorsqu'ils seront tentés. On essaye de les stimuler pour former des petits groupes de parole, où ils pourront se soutenir mutuellement entre eux, et retrouver la dynamique lorsqu'ils ont suivi le plan de cinq jours. Je suis médecin et tabacologue, et lorsque je suivais les gens en tabacologie, c'était un suivi sur plusieurs mois voire d'un an, pour essayer de se débarrasser finalement de cette cigarette. C'est un travail qui se prolonge dans le temps ", raconte Taote Christian Pruliere.



Selon Taote Pruliere, des milliers de fumeurs, en métropole, ont arrêté de fumer grâce au plan de 5 jours. Et en Polynésie, cette thérapie a déjà été testée par des fumeurs. " Je peux vous dire que sur les cent personnes qui avaient suivi le plan des cinq jours, ils ne fument plus aujourd'hui ", assure William Toofa, président de la Ligue Vie & Santé. " Et les jours suivants, ce chiffre a augmenté parce que les participants ont partagé leur expérience avec leurs amis ou familles ", poursuit-il.



Et arrêter de fumer permettra également de faire des économies. Selon la Ligue Vie & Santé, Il y aurait environ 50 000 fumeurs au fenua, ce qui représente 18 milliards de francs dépensés par an, de l'argent " que l'on met à la poubelle et qui équivaut à ce que le tourisme rapporte au pays ", souligne le président de la Ligue.



Si vous avez envie d'arrêter de fumer, rendez-vous ce mercredi soir au Petit Théâtre du Fare Tauhiti Nui.



Et la présence des deux médecins métropolitains permettra aussi " de former nos futurs animateurs lors de nos prochaines présentations. Taote Christian Pruliere se chargera d'informer le public sur les méfaits de la cigarette. Son épouse, qui est chirurgien-dentiste, est capable de détecter la présence d'un cancer dans la bouche, donc, elle essayera de faire prendre conscience aux personnes des dangers du tabac ", conclut William Toofa.