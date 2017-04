Un père de famille mis en examen pour le viol de sa fille

PAPENOO, le 7 avril 2017 - Les faits auraient été commis courant 2014 et 2015 dans la sphère familiale. Le père présumé incestueux aurait aussi commis des atteintes sexuelles sur son neveu. Les deux victimes sont mineures.





Un homme de 37 ans a été déféré ce vendredi matin au palais de justice de Papeete dans le cadre d'une enquête pour viol par ascendant sur mineure de moins de 15 ans. La victime n'est autre que sa fille biologique, a-t-on appris de sources proches du dossier.



Le père de famille a été mis en examen pour ces faits par un juge d'instruction et son placement en détention provisoire a été requis par le parquet.



Le trentenaire a aussi été mis en examen pour atteintes sexuelles sur mineur. Sa seconde victime ne serait autre que son neveu. Les faits se sont produits à Papenoo courant 2014 et 2015.