Un orang-outan albinos aux yeux bleus secouru à Bornéo

Palangkaraya, Indonésie | AFP | mardi 02/05/2017 - Un orang-outan albinos aux yeux bleus enfermé dans une cage par des villageois sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo a été secouru par les autorités et des défenseurs des animaux, a indiqué mardi une ONG.



La femelle orang-outan aux poils blonds -- une espèce rare contrastant avec les singes au pelage habituellement châtain roux -- a été découverte la semaine dernière dans un village isolé dans le district de Kapuas Hulu, dans la province de Kalimantan Centre.

"Un orang-outan, c'est rare, et un orang-outan albinos, c'est encore plus rare", a déclaré Nico Hermanu, chargé de communication à la Fondation pour la survie des orangs-outans de Bornéo (BOSF).

"Depuis la création de la BOSF il y a 25 ans, nous n'avons jamais accueilli d'orang-outan albinos dans notre centre de rééducation", a-t-il ajouté.

Sur certaines photos, l'albinos a quelques tâches de sang séchés sous le nez. Il aurait pu se blesser en voulant s'échapper au moment où il a été capturé par des villageois qui l'ont gardé deux jours, selon la BOSF.

L'orang-outan, qui serait âgé d'environ cinq ans, a été transporté au centre de rééducation de la BOSF à Nyaru Menteng, où l'ONG prend soin de près de 500 singes.

Seul grand singe d'Asie, l'orang-outang est une espèce menacée d'"extinction imminente", selon les Nations unies. Ce primate arboricole vit en liberté dans les forêts tropicales humides de Sumatra et de Bornéo, qui se réduisent comme une peau de chagrin sous l'effet de la déforestation légale ou sauvage, afin d'accroître les plantations d'huile de palme.

Les orangs-outans ne seraient plus que 100.000 à Bornéo, la quatrième plus grande île au monde répartie entre trois pays -- Indonésie, Malaisie et Brunei. D'ici à 2025, ils ne devraient plus être que 47.000, selon certaines estimations.

En 1973, Bornéo comptait encore 288.500 orangs-outans.