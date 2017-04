Un nouveau vice-rectorat s'installe à Titioro

Papeete, le 11 mars 2017 - mardi matin, Jean-Louis Baglan, vice-recteur de Polynésie française et Frédéric Guin, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont inauguré les nouveaux locaux du vice-rectorat dans l'immeuble Vehiarii, à Papeete.



Deux étages, entre 30 et 40 bureaux, 1 526 m2… Les 93 employés du vice-rectorat ont fêté en grande pompe l'inauguration de leurs nouveaux locaux dans l'immeuble Vehiarii, à Titioro. Danses, chants et cocktail déjeunatoire étaient au rendez-vous.