Un nouveau terrain sportif pour les jeunes de Fareroi à Mahina

MAHINA, le 09/03/2017 - Financé à plus de 2,6 millions de francs par le contrat de ville et la commune de Mahina, ce nouvel espace sera géré par Rauana Farahei, un responsable du quartier de Fareroi. Habitué à travailler avec les jeunes, Rauana les occupe en leur donnant des activités sportives, sur la plage de Hitimahana. Aujourd'hui, ils ont enfin un espace pour pratiquer leurs activités sportives. La prochaine étape sera de peindre le mur du t errain afin de lui donner un peu plus de gaieté.



Un terrain de basket-ball, qui pourrait aussi servir pour la pratique du football, a été inauguré mercredi en fin de journée, à l'entrée du quartier Fareroi à Mahina.



L'espace a coûté plus de 2,6 millions de francs, financés à parts égales par la commune et le contrat de ville. Les travaux ont duré deux mois. " Il a fallu rouvrir la partie bétonnée qui était endommagée et ancienne. À partir de là, on a réalisé des sondages, on a pratiqué des injections de résine epoxy partout pour renforcer cette dalle. Une fois qu'elle a été faite, on a procédé à une première couche de fermeture, puis une deuxième et une troisième couche ", explique Luc Bassez, gérant de la société Pyxis.



" Maintenant, on va regarder l'évolution sur six mois, et puis reprendre dans quelques temps, les zones qu'il faudra peut-être encore retravailler. Ce sont des techniques assez novatrices, à partir d'injection de résine qui permettent de consolider les dalles existantes ", poursuit-il.



Le sol du terrain ne devrait pas poser non plus de problème, en période de pluie. " C'est toujours le même problème contradictoire entre une surface qui est assez lisse pour que l'on puisse jouer, et qui ne l'est pas trop pour ne pas glisser. Il faut bien avouer qu'en Polynésie, on est habitué à marcher avec des savates. Les savates sont faites avec du caoutchouc et cette matière, avec la résine epoxy, ça glisse. Cela étant, nous avons fait une surface qui est légèrement peau d'orange granuleuse pour éviter de grosses glissades ", rassure Luc Bassez.



Cette étape terminée, il reste néanmoins, le mur à enjoliver. " Il sera repeint en blanc, la semaine prochaine ", assure Sam Garcia, directeur du service animation à la mairie de Mahina. Ensuite, un appel sera lancé aux différents artistes du quartier pour redonner vie à cet espace. Mais là, c'est une autre histoire, puisqu'il va falloir trouver d'abord les fonds nécessaires pour l'achat du matériel.