Un nouveau système de dessalement de l'eau de mer disponible

PAPEETE, le 13 janvier 2017 - Mis au point par Jean-Pierre Gaudfrin d'Opure industrie, le nouveau système de dessalement d'eau mer consiste en la reproduction du cycle naturel d'évaporation et de condensation de l'eau. Il fonctionne à l'énergie solaire et promet une production minimum de 10 litres par jour pour le petit modèle. Un modèle est en cours d'installation aux Tuamotu.



Un modèle de système de dessalement de l'eau de mer est en cours d'installation à Fangatau. Il compte entre 60 et 70 panneaux et devrait produire 600 litres d'eau douce potable par jour. C'est le premier du genre à voir le jour en Polynésie. Il offre une nouvelle alternative à la production d'eau potable dans les îles et les atolls.



Ce système a été mis au point par Jean-Pierre Gaudfrin de la société Opure. " C'est un panneau transparent d'un mètre sur deux ou d'un mètre sur trois sous lequel se trouve une bande de feutre ", explique-t-il. " L'eau est prise dans la mer grâce à une pompe solaire, elle est acheminée vers le système au niveau du feutre à un rythme de 4 litres par heure. " Le liquide ne doit pas voyager trop rapidement pour pouvoir s'évaporer, ni trop lentement pour ne pas laisser le feutre s'assécher.



Lors de son voyage sur le feutre, l'eau s'évapore. " À l'intérieur du système il fait 90 degrés Celsius, à l'extérieur 30. " L'eau à l'état de vapeur s'élève vers le panneau transparent où elle redevient liquide en raison de la différence de température. Elle laisse sur le feutre les métaux lourds, les pesticides, les microorganismes. Ce qui fait dire au concepteur que son système serait aussi adapté aux habitants qui vivent en milieux pollués.



L'eau s'écoule le long du panneau et sort du système vers des espaces de stockage. Le petit format, l'Aquasol 2000, promet une production de 10 litres par jour, le grand format, l'Aquasol 3000, de 15 litres par jour.



Après son passage dans le système, l'eau passe sur du charbon actif " pur lui donner un bon goû t", précise Jean-Pierre Gaudfrin, " car sans minéraux elle présente une certaine acidité ". Enfin, elle est reminéralisée avec 80% de calcium et 20% de magnésium, deux éléments essentiels. " Pour l'instant nous la faisons passer sur du corail mais nous pourrions aussi ajouter quelques gouttes d'eau ."



Un premier prototype avait été testé par Francis Gazeau il y a une petite dizaine d'années lorsqu'il avait passé une année seul sur un motu isolé à environ 2h30 de speed boat de Faaite. La production vient de démarre. Le système est désormais disponible.