Un nouveau fronton pour le palais de justice de Papeete

PAPEETE, le 14 mars 2017 - Réalisé par le centre des métiers d'art, ce panneau en bois gravé de 150 kilos a été posé ce mardi matin par des ouvriers spécialisés à l'entrée du bâtiment principal.



L'ancien fronton surplombant le grand escalier du palais de justice avait été retiré il y a de nombreux mois déjà, fané par le temps, et menaçant de se décrocher.



Son remplaçant, un fronton flambant neuf commandé il y a six mois au centre des métiers d'art de la Polynésie française, a finalement été posé ce mardi matin par des ouvriers spécialisés de la société Acropol.



D'un poids de 150 kilos, l'imposant panneau en bois a dû être hissé avec toutes les précautions d'usage. Cinq filets de nacre incrustés de part et d'autre du fronton symbolisent les cinq archipels de la Polynésie française.