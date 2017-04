Un mort, 28 disparus dans un glissement de terrain en Indonésie

Jakarta, Indonésie | AFP | samedi 01/04/2017 - Au moins une personne est morte et 28 sont portées disparues après un glissement de terrain causé par les intempéries sur l'île de Java en Indonésie, ont annoncé les autorités samedi.

Un mur de boue a enseveli des dizaines de maisons dans un village du district de Ponorogo, dans la province de Java oriental samedi matin, selon l'Agence nationale des situations d'urgence.

Dix-sept personnes ont été blessées et emmenées à l'hôpital, a indiqué le porte-parole de cette agence nationale, alors que militaires, policiers et volontaires recherchaient les disparus.

"Nous sommes toujours à la recherche de 28 personnes, mais les opérations de recherches sont finies pour aujourd'hui (samedi). Nous reprendrons les recherches si le temps le permet dimanche matin", a déclaré à l'AFP le porte-parole, Sutopo Purno Nugroho.

Les habitants avaient évacué le village pour la nuit après une alerte lancée par les autorités, mais beaucoup d'entre eux étaient revenus au matin pour récolter le gingembre.

En septembre, des inondations et des glissements de terrain avaient coûté la vie à une trentaine de personnes dans la province de Java occidental.