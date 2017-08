Un molosse enragé euthanasié après s'être rué dans une voiture

PUNAAUIA, le 6 août 2017 - L'incident s'est produit vendredi dernier à proximité de la clinique vétérinaire du centre commercial Tamanu. Une petite famille en a été quitte pour une grosse frayeur.





Un chien de type pitbull connu dans le quartier pour son agressivité a été euthanasié, vendredi, par un vétérinaire témoin d'une scène d'une rare violence et à laquelle il fallait mettre fin. Le professionnel, qui exerce dans la clinique vétérinaire située à quelques mètres du parking où s'est déroulé l'incident, dans le centre commercial Tamanu de Punaauia, a été alerté par les cris d'une petite famille affolée quand l'animal, ultra agressif, s'est rué dans leur voiture pour dévorer… un de leur propre chien, un petit bichon. Une fillette de 2 ans et demi se trouvait dans l'habitacle quand l'animal en rage s'est engouffré à l'arrière de la voiture.



Le vétérinaire a d'abord tenté de maîtriser le molosse, de type pitbull, avec un lasso. En vain. Il a alors pris la décision de le piquer devant l'urgence de la situation et le risque encouru pour l'enfant qui était accompagné de ses grands-parents. Le molosse s'était semble-t-il échappé de chez ses propriétaires, des voisins du quartier. Contactés pour récupérer leur animal, et le maîtriser, ils ne sont pas parvenus à le calmer, d'où l'intervention radicale du vétérinaire alors que le chien dangereux s'acharnait sur sa proie, ont expliqué des témoins.



Une réglementation



Une intervention qui n'a pas été du goût des maîtres du pitbull, l'un d'eux allant jusqu'à pourchasser le professionnel de santé animale jusqu'à son cabinet pour le menacer. Des coups ont également été portés sur la voiture des grands-parents dans laquelle le chien avait bondi.

Deux plaintes auraient été déposées par les grands-parents pour les dommages causés sur leur véhicule et la mise en danger de leur petite fille qui serait traumatisée par cette pénible expérience, à quelques centimètres à peine de la gueule du chien sur la banquette arrière de la voiture.



Rappelons que la détention de chiens de type molosse est réglementée en Polynésie française et que les animaux entrant dans les catégories des chiens d'attaque ou de défense doivent être déclarés en vue de l'obtention d'un permis de détention, muselés et tenus en laisse sur l'espace public.