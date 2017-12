Un master énergie pour l'université de Polynésie

Ça nous semblait important de mettre en avant ce qui se fait d'innovant à l'université sur tout ce qui est maitrise des énergies, énergies renouvelables, avec nos partenaires, notamment EDT Engie

en 2015, Grégoire de Chillaz arrive en Polynésie. Il propose d'ouvrir une chaire Energie avec pour objectif de se préparer à la transition énergétique et deuxième objectif: que ce défi soit accompagné voire mené par des ingénieurs made in fenua. A l'époque le sujet nous avait bien séduits et aujourd'hui, deux ans après, nous sommes convaincus à 200% que c'était une excellente idée d'associer de ma formation à la transition énergétique parce que c'est vrai que c'est fondamental. Les métiers de l'énergie vont évoluer de façon très importante

au début ce n'était pas vraiment mon premier choix. C'était la seule chose qu'on me proposait avec ma licence pro. Mais ça m'a très vite intéressé et j'ai rapidement envisagé sérieusement cette filière : l'énergie. J'ai passé un an à Belfort, ça a été dur, notamment par rapport aux cours et au niveau. Il a fallu nous adapter. Après ce master j'espère trouver un emploi ici, dans une société qui travaille dans la production d'énergies et après voir ce que je peux apporter de plus avec ce que j'ai appris lors de ce master

"Je ne savais pas trop quoi faire. Les professeurs ont fait beaucoup de promotion pour ce master donc je me suis dit -aller pour pas!.- Au fur et à mesure j'ai commencé à apprécier le master 1 que nous suivions à Belfort, les enseignants étaient super. L'enseignement lui-même était complet et concret et quand nous sommes revenus c'était vraiment le top. Nous serons officiellement diplômés en septembre 2018. J'espère pouvoir poursuivre mes études dans un doctora